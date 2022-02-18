Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со словами президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недостатке поддержки фигуристки Камилы Валиевой со стороны ее окружения на Олимпиаде в Пекине. Песков отметил, что в жесткости тренеров заключается залог победы учеников.

"Томас Бах - весьма авторитетный человек в мировом спорте, он возглавляет Международный олимпийский комитет, поэтому мы с уважением относимся к его мнению, но мы не обязательно с ним соглашаемся", - сказал журналистам Песков, комментируя соответствующие слова главы МОК.