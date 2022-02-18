Появились новые данные о состоянии Жириновского

Председатель Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимир Жириновский, заразившийся омикрон-штаммом коронавируса, все еще остается в больнице под наблюдением медиков. О состоянии политика рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Ранее стало известно, что политику потребовалась операция. По сведениям источника, сейчас врачи рассматривают возможность провести оперативное вмешательство, однако состояние лидера ЛДПР этому мешает.

До этого в пресс-службе ЛДПР рассказали, что лидер партии Владимир Жириновский восстанавливается после перенесенного коронавируса. Жириновский повысил свою активность. Поручения, данные политиком по работе Госдумы в период пандемии, прозвучат во вторник, 22 февраля, на заседании палаты.