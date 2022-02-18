В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Российский политик Владимир Жириновский в настоящее время идет на поправку. Об этом в пятницу, 18 февраля, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

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По его словам, несмотря на положительную динамику, политику по сей день требуется наблюдение специалистов, передает РИА Новости.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19. Позднее Минздрав раскрыл подробности состояния госпитализированного Жириновского. По данным СМИ, поражение легких у него оценивается на 50–75 процентов.