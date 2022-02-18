Если сегодня мы перекроем и газ, и нефть — а Россия совершает в Европу 35% европейских поставок, — то цены взлетят, и они взлетят в США. Более того, в США инфляция уже исходит из-под контроля. Они это, видно, посчитали, что это сегодня ударит очень сильно. Тем более что американская инфляция двойного плана. Она на продукты питания и на энергоносители. И более того, энергоносители сегодня являются основным инфляцеобразующим фактором. Это бензин и всё, что связано с транспортом. Это личный транспорт. И ещё отопление, — сказал Васильев.