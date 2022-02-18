В ответ на санкции США Россия может остановить поставки газа и нефти, заявил «Царьграду» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это взвинтит цены и в США, что станет для них особенно серьёзной проблемой, учитывая американскую инфляцию, считает он.
Если сегодня мы перекроем и газ, и нефть — а Россия совершает в Европу 35% европейских поставок, — то цены взлетят, и они взлетят в США. Более того, в США инфляция уже исходит из-под контроля. Они это, видно, посчитали, что это сегодня ударит очень сильно. Тем более что американская инфляция двойного плана. Она на продукты питания и на энергоносители. И более того, энергоносители сегодня являются основным инфляцеобразующим фактором. Это бензин и всё, что связано с транспортом. Это личный транспорт. И ещё отопление, — сказал Васильев.
Он добавил, что американский бизнес выступает против введения санкций — по крайней мере связанных с энергетикой.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может исключить энергетику из санкций против России. Сейчас страны обсуждают такой шаг, его инициатором выступила Италия. Также Италия обратилась к Еврокомиссии с просьбой разработать механизм компенсации для смягчения последствий возможных санкций для государств Евросоюза.