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1 час назад

Экономист рассказал, чем Россия способна ответить на санкции США

News.ru

В ответ на санкции США Россия может остановить поставки газа и нефти, заявил «Царьграду» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Это взвинтит цены и в США, что станет для них особенно серьёзной проблемой, учитывая американскую инфляцию, считает он.

Если сегодня мы перекроем и газ, и нефть — а Россия совершает в Европу 35% европейских поставок, — то цены взлетят, и они взлетят в США. Более того, в США инфляция уже исходит из-под контроля. Они это, видно, посчитали, что это сегодня ударит очень сильно. Тем более что американская инфляция двойного плана. Она на продукты питания и на энергоносители. И более того, энергоносители сегодня являются основным инфляцеобразующим фактором. Это бензин и всё, что связано с транспортом. Это личный транспорт. И ещё отопление, — сказал Васильев.

Он добавил, что американский бизнес выступает против введения санкций — по крайней мере связанных с энергетикой.

WSJ: эффективность "адских санкций" США сомнительна, экономика России адаптируется под них

Ранее сообщалось, что Евросоюз может исключить энергетику из санкций против России. Сейчас страны обсуждают такой шаг, его инициатором выступила Италия. Также Италия обратилась к Еврокомиссии с просьбой разработать механизм компенсации для смягчения последствий возможных санкций для государств Евросоюза.

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