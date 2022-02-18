В Госдуме указали на двойные стандарты Запада

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в отказе от выполнения Минских соглашений. Он возмущен, что Запад замалчивает преступления Киева, а также не приносит извинения России за ложь о ее «вторжении» на Украину.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Обстрел Донбасса

Видео дня

«Последние недели Запад обещал «вторжение» Российской Федерации на Украину. За дезинформацию никто извинений не принес до сих пор», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, «вместо этого мы видим, что Киев в нарушение Минских соглашений предпринял попытку эскалации конфликта, начал минометный обстрел населенных пунктов Донбасса».

Накануне представители Донецкой и Луганской народных республик заявили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил РИА «Новости», что Киев игнорирует минские соглашения, применяя минометы и артиллерию.

Согласно тексту минских соглашений, Украина должна была провести конституционную реформу, предполагающую «в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов)». Страна также должна была до конца 2015 года принять «постоянное законодательство об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Кроме того, Украина должна была прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения.

Отказ от договоренностей

«Зеленский заявил, что не пойдет на переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками. Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик… Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договорённостей», — возмутился Володин.

Он добавил, что неслучайно депутаты Госдумы поддержали идею признать независимость ДНР и ЛНР. Так как «люди страдают, гибнут», Россия не может быть безучастной, считает спикер Госдумы.

«Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — подчеркнул Володин.

Накануне Владимир Зеленский дал интервью «РБК-Украина». Президент Украины заявил, что Киев не пойдёт на прямые переговоры с Донецком и Луганском.

«Нет, не пойдем (на прямые переговоры – «Газета.Ru»). Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу.... Вот это они решают», — сказал украинский лидер.

По его словам, он не должен «садиться с боевиками за стол переговоров». Кроме того, Зеленский назвал Минские соглашения «бездарными». По его мнению, текст этого документа ставит Украину в изначально проигрышную позицию.

«Мы все время говорим, что давайте идти по «Минску». Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы «за». Вопрос в том, как это сделать. Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма», — заявил он.

«Не видим расследования преступлений»

Володин также отметил, что на территории Донецкой и Луганской народных республик обнаружены массовые захоронения жителей. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором.

«Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем. Мы не видим ни осуждений, ни расследований преступлений против человечества. Речь идет о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе», — написал спикер Госдумы.

Он считает действия Киева геноцидом. По его мнению, у таких преступлений нет срока давности.

«Важно устанавливать факты сейчас, чтобы виновные обязательно понесли наказание. Но вместо осуждения и желания разобраться депутаты европейских парламентов, ПАСЕ и ПА ОБСЕ занимают страусиную позицию. Налицо двойные стандарты», — заключил парламентарий.