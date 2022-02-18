Посол РФ обвинил США в отрицании геноцида русских в Донбассе

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отрицание факта геноцида русских в Донбассе со стороны США — это цинизм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу посольства в Facebook.
По его словам, США в своем отрицании факта геноцида русских в Донбассе проявляют «не просто двойные стандарты, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он отметил, что «лозунги Вашингтона» о правах человека «не стоят ломаного гроша». Как считает Антонов, США преследуют геополитическую цель и хотят оттеснить Россию как можно дальше на восток. Именно поэтому они стремятся «выдавить русскоязычное население» из мест его пребывания, пояснил он.
Посол РФ подчеркнул, что на Украине живут миллионы русских, интересы которые должны быть защищены и обеспечены. США следует учитывать это, отметил он. Антонов заключил, что именно в этом заключается залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности.
Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с обнаружением массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса. Согласно опубликованным данным, специалисты зафиксировали сотни фактов уничтожения жителей Донбасса, которые были квалифицированы как применение запрещенных средств и методов ведения войны.