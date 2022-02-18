МИД России объяснил высылку заместителя посла США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку заместителями посла США Барта Гормана. Она назвала это «зеркальной мерой» в ответ на действия Вашингтона. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на соответствующее заявление на сайте ведомства.

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По ее словам, Россия приняла решение объявить Барта Гормана персоной нон грата в ответ на необоснованную высылку советника-посланника РФ в Вашингтоне. Захарова при этом отметила, что Госдепартамент США не предоставил Москве ответа на просьбу продлить пребывание русского посла хотя бы до приезда его коллеги.

Захарова рассказала, что отъезд российского дипломата усугубил кадровый дефицит в дипломатическом представительстве, который возник в связи с инициированный США «визовой войной». Она подчеркнула, что массовая высылка дипломатов — не выбор России.

«К сожалению, в понимании Администрации США нормализация двусторонних отношений — это улица с односторонним движением. Мириться с таким дискриминационным подходом мы, разумеется, не намерены», — заявила представитель МИД.