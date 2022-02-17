Россия в Совбезе ООН по Украине обратилась к Западу

«Хотел бы выразить надежду, что представители западных стран удержатся от соблазна в угоду телекамерам превратить наше сегодняшнее заседание в площадку для безосновательных агрессивных словесных упражнений и вынести на него свои ничем не подтвержденные обвинения в том, что Россия якобы собирается напасть на Украину», – передает слова политика РИА «Новости».