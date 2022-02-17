Российский посол поставил на место американскую коллегу в Боснии и Герцеговине

"Если бы я последовал "правилам" госпожи Меннути, то мог бы сказать, что Америка - глубоко расистская страна, в которой черное и цветное население подвергается дискриминации и эксплуатации, где буквально до смерти наступают ему на горло. Почитайте о Critical Race Theory. Что Америка - кладбище, на котором сотни тысяч людей умирают от опиоидной эпидемии, которую сознательно подстрекает Большая Фарма, подсаживающая испытывающих страдания граждан на смертельные наркотики. Что Америка - глубоко средневековое общество, в котором женщины до сих пор борются за право на аборт (Roe versus Wade case). Что Америка - это фатально разделенная страна, в которой давным-давно умерла американская мечта и социальные лифты работают только в зависимости от цвета кожи, гендерного и - язык не поворачивается - небинарного фактора. Хотите пример? Пожалуйста. Как сказал президент Байден, новым членом Верховного суда США должна быть обязательно черная женщина. И при всем этом Америка верует в собственную исключительность, мнит себя светочем демократии и позволяет себе бесцеремонно устанавливать правила поведения всему миру, продвигая эту пресловутую демократию свержением неугодных режимов и бомбардировками без санкции Совета Безопасности ООН".