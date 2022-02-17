Песков обвинил Байдена в нагнетании напряженности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США Джо Бадена нагнетают обстановку. Об этом сообщает РИА "Новости".
"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - сказал Песков.
Ранее Байден заявил, что вероятность "вторжения" России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть "все признаки" того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что российская сторона участвует в операции "под ложным флагом", чтобы иметь предлог для вмешательств.
Ранее The Sun писала, что Россия "вторгнется" на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Когда "предсказание" не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".