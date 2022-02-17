Песков обвинил Байдена в нагнетании напряженности

Ранее Байден заявил, что вероятность "вторжения" России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть "все признаки" того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что российская сторона участвует в операции "под ложным флагом", чтобы иметь предлог для вмешательств.