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41 минуту назад

Песков обвинил Байдена в нагнетании напряженности

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США Джо Бадена нагнетают обстановку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков обвинил Байдена в нагнетании напряженности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями", - сказал Песков.

Ранее Байден заявил, что вероятность "вторжения" России на Украину в ближайшее время очень высока. По его словам, есть "все признаки" того, что Россия готова напасть на Украину в ближайшие несколько дней. Он добавил, что у Вашингтона есть основания полагать, что российская сторона участвует в операции "под ложным флагом", чтобы иметь предлог для вмешательств.

Ранее The Sun писала, что Россия "вторгнется" на Украину в 3:00 по киевскому времени (4:00 мск) 16 февраля. Когда "предсказание" не сбылось, в материале появились изменения. Отсутствие атаки The Sun объяснил так — "Путин и дальше заставляет Запад теряться в догадках".

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