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58 минут назад

Блинкен согласился встретиться с Лавровым

Lenta.ruиещё 1

Госсекретарь США Энтони Блинкен принял приглашение российской стороны и согласился встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 23 февраля. Об этом заявила в пятницу, 18 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее цитирует РИА Новости.

Блинкен согласился встретиться с Лавровым
Фото: ReutersReuters

По ее словам, планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не решит начать вторжение на Украину.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить свое решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой», — сказала Псаки.

Ранее Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине.

15 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с главой МИД России Сергеем Лавровым по инициативе американской стороны. В МИД рассказали, что российская сторона в ходе беседы подчеркнула необходимость продолжения совместной работы Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности.

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