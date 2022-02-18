Блинкен согласился встретиться с Лавровым

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По ее словам, планы Блинкена провести переговоры с Лавровым будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ не решит начать вторжение на Украину.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину. Разумеется, они могут изменить свое решение, и мы намерены оставить дверь для дипломатии открытой», — сказала Псаки.

Ранее Блинкен предложил Лаврову провести новую встречу в Европе на следующей неделе. Он считает, что это станет основанием для саммита лидеров ключевых мировых держав по деэскалации конфликта на Украине.