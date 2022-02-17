В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 75.75EUR 86.13
Войти в почту
1 час назад

Путин потребовал увеличить доходы россиян

Ura.Ru

Доходы россиян должны вырасти минимум на 2,5%. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал на экономическом совещании с правительством РФ и Центробанком.

Путин потребовал увеличить доходы россиян
Фото: ReutersReuters

«В текущем году реальные располагаемые доходы граждан должны вырасти не менее чем на 2,5%. Эту задачу обязательно нужно решить. Увеличение доходов должно опираться не только на меры поддержки и экономический рост», — пояснил он.

Запись совещания содержится на официальном сайте президента РФ.

Реальные доходы россиян рекордно выросли в 2021 году

Увеличение доходов граждан должно опираться не только на эффективные меры социальной поддержки, но прежде всего на экономический рост, приводит информацию RT. Основной проблемой российской экономики является скачок инфляционных показателей. По его мнению, увеличение цен носит глобальный характер и вызвано мягкой бюджетной политикой некоторых стран, добавляет телеканал 360.

Он также отметил, что российская экономика показала хороший результат. ВВП, по данным президента, вырос на 4,6%, тем самым, превысив докризисный уровень.

213
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители