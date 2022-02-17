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1 час назад

Россия ответила США на обвинения в эскалации на границах Украины

Lenta.ru

Россия не планирует вторгаться на Украину и не занимается эскалацией на украинских границах. Об этом говорится в ответе МИД РФ на предложения США по гарантиям безопасности в Европе. Текст документа приводит «Коммерсантъ».

Россия ответила США на обвинения в эскалации на границах Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В МИД расценили обвинения в сторону России об эскалации, как попытку надавить на Москву и обесценить российские предложения по гарантиям безопасности.

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«Упоминание в данном контексте российских обязательств по Будапештскому меморандуму 1994 года не имеет никакого отношения к внутриукраинскому конфликту», — говорится в документе.

«Содержащиеся в американском ответе обвинения России, что она "оккупировала Крым", также не выдерживают никакой критики. В 2014 году в Киеве произошел государственный переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства», — отметили в МИД, также заявив об ущемлении русских людей на Украине.

В США заявили о «неминуемом вторжении» России на Украину

В ведомстве заявили, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт, поскольку он был решен населением полуострова «путем свободного волеизъявления в порядке реализации закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение».

«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой "вернуть" Крым,втянув США и их союзников», — добавили в МИД РФ.

«Повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы "разожгла конфликт на Донбассе", несостоятелен. Его причины носят сугубо внутриукраинский характер», — отмечается в ответе РФ.

По заявлению МИД, чтобы урегулировать кризис на юго-востоке Украина должна полностью выполнить комплекс мер, предусмотренных Минскими соглашениями.

Путем к деэскалации в МИД считают «прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории».

В российском дипведомстве напомнили про заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Москва открыта к диалогу и призывает «подумать о стабильных условиях безопасности, равных для всех участников международной жизни».

17 февраля стало известно, что США получили российские ответы на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. В Госдепартаменте сообщили, что их передал американский посол в России Джон Салливан, которого ранее вызвали в МИД РФ.

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