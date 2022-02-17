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36 минут назад

Сайт МИД России стал недоступен

Lenta.ruиещё 1

Официальный сайт МИД России оказался недоступен после публикации реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. При попытке зайти на портал 17 февраля возникает ошибка.

Сайт МИД России стал недоступен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Позже на портале появилось обозначение, что страница недоступна. В МИД официально не прокомментировали проблемы с доступом к ресурсу. Он стал недоступен после того, как 17 февраля на нем появился ответ дипломатического ведомства на реакцию США относительно российского проекта договора между двумя странами о гарантиях безопасности.

Ранее сообщалось, что МИД России в ответе США заявил о возможном реагировании мерами военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.

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