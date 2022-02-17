Сайт МИД России стал недоступен

Позже на портале появилось обозначение, что страница недоступна. В МИД официально не прокомментировали проблемы с доступом к ресурсу. Он стал недоступен после того, как 17 февраля на нем появился ответ дипломатического ведомства на реакцию США относительно российского проекта договора между двумя странами о гарантиях безопасности.