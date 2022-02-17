Москва отреагировала на ответ США по гарантиям безопасности

Министерство иностранных дел (МИД) России опубликовало текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности, передает РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Документ состоит из 11 страниц. В частности, в нем говорится о предложении России к США выработать новое «уравнение безопасности», а также вывести все американские войска и вооружения из центральной, восточной, юго-восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, Россия ожидает от США и НАТО конкретных предложений о содержании и формах отказа Североатлантического альянса от расширения на восток.

Также МИД раскритиковал реакцию Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. «Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников», — заявили в ведомстве, отметив, что такой подход подкрепляет сомнения в том, что американские власти действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности.