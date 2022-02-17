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15 минут назад

Россия выслала заместителя посла США в Москве

Деловая газета "Взгляд"

Москва приняла решение выслать заместителя посла США в России Барта Гормана, заявили в американском посольстве.

Россия выслала заместителя посла США в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсон Ребхольц.

Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на высылку Россией заместителя посла США.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности. В здании посол пробыл около 15 минут.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в ближайшее время Москва направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.

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