Россия выслала заместителя посла США в Москве

Москва приняла решение выслать заместителя посла США в России Барта Гормана, заявили в американском посольстве.
«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на высылку Россией заместителя посла США.
Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности. В здании посол пробыл около 15 минут.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в ближайшее время Москва направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.