Захарова раскритиковала высказывание Псаки

Слова официального представителя Белого дома Джен Псаки, усомнившейся в обнаружении массовых захоронений мирных жителей и геноциде в Донбассе, можно объяснить только незнанием. Об этом заявила сегодня в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

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Ранее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент России Владимир Путин заявил, что, по российским оценкам, происходящее в настоящее время в Донбассе является геноцидом. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории региона.

Однако, по мнению пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, данное расследование и сообщение о нем могут быть лишь дезинформацией.

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса», - заявила Мария Захарова.

Она призвала пресс-секретаря Белого дома «восполнить пробел», посмотреть соответствующие материалы и запросить данные американской разведки.

«Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», - потребовал официальный представитель МИД России.