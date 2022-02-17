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56 минут назад

Песков оценил мемы про длинный стол Путина

Елена Прошина

Непривычно длинный стол на переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона моментально стал объектом многочисленных мемов и шуток. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил народное творчество и предложил создателям «фотожаб» поучаствовать в грантах.

Песков оценил мемы про длинный стол Путина
Фото: ТАССТАСС

«Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочел, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты Русского географического общества», — приводит слова Пескова Life.

Напомним, после публикации фото со встречи глав двух государств пользователи Сети не могли не обойти вниманием стол, за которым они сидели. Одни пользователи подчеркивали, что Путин и Макрон «почти в буквальном смысле бесконечно далеки», а другие удивлялись тому, что для разговора обоим не вручили по мегафону. Некоторые даже приняли стол, разделявший глав двух государств, за некий политический сигнал.

Позже в Кремле пояснили, что Путин и Макрон находились за длинным столом исключительно из-за эпидемиологических мер.

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