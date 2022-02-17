Захарова раскритиковала высказывание Псаки

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса... Не позволяй себе рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — написала Захарова в своём Telegram-канале.