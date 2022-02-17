Песков отказался объяснять полет самолета спецотряда «Россия» в Исландию

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о цели полета борта А-319 Специального летного отряда «Россия» в Исландию. Журналисты узнали, что рейс был совершен 14-15 февраля, он может быть связан с подготовкой возможных переговоров с США или НАТО.

Фото: udprf.ru/Global Look Press udprf.ru/Global Look Press

Песков отказался давать информацию о перелетах.

«Мы не будем этого делать», - заявил кремлевский чиновник. Его ответ приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что российский спецборт осуществляет полеты в связи «со служебной целесообразностью».