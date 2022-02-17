Песков обнародовал стенограмму переговоров Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге поделился с журналистами официальной стенограммной переговоров российского лидера Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Французский президент отметил, что его беспокоит возможность признать независимость украинских «сепаратистов» — самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Так им образом, он прокомментировал соответствующее предложение Госдумы. Макрон спросил Путина, желает ли он признать подобный закон, и можно ли повременить с этим.

По словам Пескова, Путин тогда ответил, что никакого законопроекта нет, это всего лишь инициатива.

«Это инициатива компартии, коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, «Единой Россие», не поддержана. Но инициатива такая есть», — сказал российский президент.

Песков отметил, что был задан вопрос непосредственно об инициативе, а не об законопроекте, которую Путин пока не поддерживал.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.