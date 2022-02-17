Песков: ситуация у границ России может воспламениться в любой момент

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Киева в Донбассе в любой момент могут спровоцировать «воспламенение войны» у российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей в Донбассе», - заявил Песков.

По его словам, в Кремле хотят, чтобы Запад предостерег Украину от начала гражданской войны «заново».

«Каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны в непосредственной близости от наших границ», - заключил он.

В ноябре 2021 года США потребовали от Москвы разъяснений по поводу «необычной военной активности» в граничащей с Украиной зоне и предупредили ЕС о риске возможного конфликта в регионе. С тех пор эта тема постоянно поднималась политиками и журналистами. В России все эти заявления называли ложными.

Западные СМИ называли 16 февраля 2022-го днем начала военного конфликта на Украине. Неназванный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.