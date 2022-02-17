Посольство РФ в Киеве прокомментировало сообщения о пожаре

Здание российского посольства в Киеве в порядке, никакого пожара в нем нет. Об этом заявил ТАСС представитель дипломатического ведомства.
«Пожара у нас нет, ничто не горит», - заверил он.
Ранее в соцсетях стали распространятся сообщения о поднимающемся над зданием российского посольства в Киеве дыме. Так, видеозапись дыма, окутавшего крышу здания, опубликовало в своем Telegram-канале издание «Cтрана.ua».
Однако, по словам автора видеозаписи, это не пожар.
«Документы жгут», - заявил закадровый голос.
На протяжении нескольких месяцев западные СМИ и политики сообщают о высокой вероятности «вторжения» России на Украину. При этом, несмотря на заявления России, что никакой угрозы нет, США и Великобритания начали поставлять Украине оружие.
Также Лондон в целях безопасности перевел часть своих дипломатов из Киева во Львов. МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. 12 февраля Госдеп объявил об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности.
Россия также решила «оптимизировать» штат российских дипломатов на Украине, заявив об угрозе «возможных провокаций киевского режима или третьих стран».