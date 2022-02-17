Посольство РФ в Киеве прокомментировало сообщения о пожаре

Здание российского посольства в Киеве в порядке, никакого пожара в нем нет. Об этом заявил ТАСС представитель дипломатического ведомства.

«Пожара у нас нет, ничто не горит», - заверил он.

Ранее в соцсетях стали распространятся сообщения о поднимающемся над зданием российского посольства в Киеве дыме. Так, видеозапись дыма, окутавшего крышу здания, опубликовало в своем Telegram-канале издание «Cтрана.ua».

Однако, по словам автора видеозаписи, это не пожар.

«Документы жгут», - заявил закадровый голос.

На протяжении нескольких месяцев западные СМИ и политики сообщают о высокой вероятности «вторжения» России на Украину. При этом, несмотря на заявления России, что никакой угрозы нет, США и Великобритания начали поставлять Украине оружие.

Также Лондон в целях безопасности перевел часть своих дипломатов из Киева во Львов. МИД Германии сообщил, что сократит количество своих дипломатов в Киеве и перенесет из Днепра во Львов генеральное консульство. 12 февраля Госдеп объявил об эвакуации из Украины сотрудников американского посольства, не занимающих критически важные должности.