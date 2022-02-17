Путин призвал к жестким мерам в отношении нелегальных мигрантов

«Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес против этих людей самые жесткие меры (должны быть приняты — прим. ред.) Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин.