Путин призвал к жестким мерам в отношении нелегальных мигрантов

В отношении нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российское законодательство, должны быть приняты жесткие меры, включая высылку из РФ и последующий запрет на въезд в страну. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает РИА «Новости».
«Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес против этих людей самые жесткие меры (должны быть приняты — прим. ред.) Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин.
По его словам, в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы. При этом у них должна быть возможность без волокиты оформить все необходимые документы.