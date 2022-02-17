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6 минут назад

Путин призвал принять жесткие меры в отношении нелегальных мигрантов

Парламентская газета

В отношении нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российское законодательство, должны быть приняты жесткие меры, включая высылку из РФ и последующий запрет на въезд в страну. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на заседании коллегии МВД, передает РИА «Новости».

Путин призвал к жестким мерам в отношении нелегальных мигрантов
Фото: © kremlin.ru© kremlin.ru

«Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес против этих людей самые жесткие меры (должны быть приняты — прим. ред.) Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин.

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По его словам, в России рады иностранцам, которые соблюдают российские законы. При этом у них должна быть возможность без волокиты оформить все необходимые документы.

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