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37 минут назад

В Кремле рассказали об ответе Путина по признанию ДНР и ЛНР

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В Кремле рассказали об ответе Путина по признанию ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет [не ответил]. Он принял к сведению, естественно. А дальше все будет зависеть от решения президента», - пояснил официальный представитель Кремля.

Госдума 15 февраля проголосовала за немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В одобренном депутатами документе подчеркивается, что это позволит гарантировать безопасность жителей Донбасса.

После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Владимир Путин отметил, что Россия должна «все сделать для решения проблем Донбасса», но прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений.

Он также подчеркнул, что депутаты Госдумы, направившие обращение, ориентировались на общественное мнение. По словам Путина, подавляющее большинство россиян «сочувствует жителям Донбасса».

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