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37 минут назад

«В мозгах Запада»: Лавров ответил на обвинения в эскалации вокруг Украины

News.ru

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его мнению, все вопросы о «российском вторжении» стоит адресовать им, сообщает РИА Новости.

«В мозгах Запада»: Лавров ответил на обвинения в эскалации вокруг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает, — сказал Лавров.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Лавров кивком ответил журналисту на вопрос о вторжении на Украину

Ранее американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что ранее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реальной даты «вторжения». О том, что Россия якобы готовится применить агрессию в отношении Украины 16 февраля, написали со ссылкой на анонимные источники британские СМИ Mirror и Sun.

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