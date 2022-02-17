«В мозгах Запада»: Лавров ответил на обвинения в эскалации вокруг Украины

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По его мнению, все вопросы о «российском вторжении» стоит адресовать им, сообщает РИА Новости.

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Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин Столтенберг активно эту ситуацию развивает, — сказал Лавров.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.