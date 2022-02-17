Аксенов пригласил Лукашенко в Крым

В Крыму будут рады видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко 18 марта, в день годовщины воссоединения полуострова с Россией. Об этом рассказал «Известиям» глава республики Сергей Аксенов .

Он пояснил, что приглашать Лукашенко все же могут российский президент и МИД — это их прерогатива. «Мы, со своей стороны, будем рады видеть Александра Григорьевича в Крыму и на годовщину воссоединения с Россией, и в любое другое время», — сказал Аксенов.