В Турции включили 10 российских регионов в «тюркский мир»

Турецкая газета Karar назвала 10 российских регионов «тюркскими республиками», среди них оказались Татарстан, Башкирия, Чувашия, Якутия, Алтайский край, Дагестан и другие.

Кроме того, материал о «полунезависимых турецких государствах» опубликовало также издание Yeniçağ. В их число вошли также республики Хакасия и Тыва, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Это уже не первый подобный случай. Ранее в Twitter Партии националистического движения (ПНД) Турции была размещена фотография карты «Турецкого мира», которую держит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер ПНД Девлет Бахчели. Согласно карте, в зону тюркского влияние попадает Татарстан, Башкирия, юг России, часть Восточной Сибири, а также Азербайджан, Казахстан и другие суверенные государства.