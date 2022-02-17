В СФ захотели внести чайлдфри в список запрещенного контента

В Совете Федерации предложили запретить публиковать в интернете материалы про радикальный феминизм, чайлдфри и «нездоровые половые отношения», внеся их в перечень запрещенного контента, тем самым приравняв к терроризму. Об этом сообщила один из авторов проекта, сенатор Маргарита Павлова. Ее слова приводит РИА Новости.
Сенаторы вместе с Роскомнадзором уже готовят законопроект, который предусматривает расширение перечня противоправного контента в интернете, подлежащего блокировке без решения суда. В настоящее время он проходит согласование в ведомстве, рассказала Павлова.
При этом в беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что Совфед и Роскомнадзор лишь обсуждают перечень тем, которые в будущем будут запрещены в качестве деструктивного контента. «Пока что это инициатива, это не законопроект», — уточнила она.
Павлова отметила, что в настоящее время в интернете появляется все больше нового контента, который несет в себе угрозу, но пока не подпадает под определение противоправного.
Сенатор заявила, что угроза национальной безопасности сегодня «сосредоточена в плоскости детства» и призвала обратить внимание и на работу российских соцсетей.
«Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть "ВКонтакте", которая приобрела ярлык "самой грязной"», — сказала Павлова.
По ее словам, именно там присутствует весь контент, который она считает деструктивным, но пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию.
«Защита государственного суверенитета требует от нас определенных усилий. И молодежь это те, кто уже завтра встанут у руля нашей страны. Сейчас ни для кого не секрет, что много информации они черпают из интернета и так называемых социальных сетей», — заявила Павлова в беседе с «Лентой.ру».
У родителей не всегда есть возможность осуществлять контроль за тем, что дети смотрят в интернете, а ребенок воспринимает все очень буквально, впитывая как губка и хорошее и плохое, считает сенатор.
Она также отметила, чайлдфри может оказать влияние на демографию, на желание у молодых людей создавать традиционные семьи.
С такой инициативой в сентябре 2021 года выступал председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов.
В конце января 2022 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть проект создания реестра токсичного для детей интернет-контента. Предложение было озвучено на заседании СПЧ предпринимателем Игорем Ашмановым. Предполагалось, что в него попадет контент про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Решение по проекту чиновники должны представить к 1 июня 2022 года.
Действующим законодательством предусмотрена внесудебная блокировка сайтов с детской порнографией, информацией о способах употребления наркотиков и нелегальной продаже алкоголя, о суициде, призывами к массовым беспорядкам, выражением неуважения к обществу, государству и его символам, а также склонением несовершеннолетних к противоправным действиям.