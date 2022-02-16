США допустили введение санкций против окружения Путина

Ранее сенат Конгресса США пообещал полностью подержать введение санкций против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. В документе отмечается, что в случае нарушения суверенитета Украины Россия должна «заплатить высокую цену».

Перед этим стало известно, что члены сената США не успеют вовремя рассмотреть и принять законопроект об антироссийских санкциях до 16 февраля — даты предполагаемого вторжения России на Украину. Сообщалось, что сенаторы готовят необязательную резолюцию, в которой предупредят Москву о серьезных последствиях в случае агрессии.