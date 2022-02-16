Захарова обратилась к Байдену

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не впервые разыгрывают карту с «обращением» к российскому народу, при этом американскому президенту Джо Байдену необходимо уволить своих аналитиков, предсказавших обострение ситуации вокруг Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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«Меня поразило другое — он ссылался на неких аналитиков, так их увольнять надо, таких аналитиков, которые предсказывают войну двух государств, оба из которых эту войну отвергают», — призвала представитель российского ведомства.

12 февраля президент США Джо Байден, по сообщениям СМИ, сказал, что Россия назначила 16 февраля как день начала вторжения на Украину. Позже британская газета The Sun в своем материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину.