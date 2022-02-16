Брюссель намеревался играть важную роль на внешнеполитической арене, однако ему показали, что его претензии не обоснованы. Газета также пишет, что европейские деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, а США ограничились лишь воинственной риторикой.

В публикации говорится, что Россия одержала победу, так как Украину вероятнее всего не примут в НАТО, а "Северный поток - 2" готов к поставкам газа для Европы. В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.