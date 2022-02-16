Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила задержку начала еженедельного брифинга шуткой про якобы «вторжение» на Украину, пишет RT.

Захарова извинилась за небольшую задержку и пояснила, что перепроверяла — «вторгаемся или не вторгаемся».

«Не вторгаемся», — заявила официальный представитель российского МИДа.

В последне время западные СМИ регулярно пишут о якобы возможном «вторжении» России на Украину. Дату предполагаемого «вторжения» западные журналисты несколько раз переносили. В последний раз они назначили «вторжение» на 16 февраля.