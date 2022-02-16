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38 минут назад

Захарова пошутила про «вторжение» России на Украину

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила задержку начала еженедельного брифинга шуткой про якобы «вторжение» на Украину, пишет RT.

Захарова извинилась за небольшую задержку и пояснила, что перепроверяла — «вторгаемся или не вторгаемся».

«Не вторгаемся», — заявила официальный представитель российского МИДа.

В последне время западные СМИ регулярно пишут о якобы возможном «вторжении» России на Украину. Дату предполагаемого «вторжения» западные журналисты несколько раз переносили. В последний раз они назначили «вторжение» на 16 февраля.

В российских соцсетях на тему предполагаемого вторжения распространяются шутки и мемы.

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