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1 час назад

Путин и Болсонару выступили за создание многополярного миропорядка

News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что его переговоры с бразильским лидером Жаиром Болсонару, которые длились около двух часов, прошли конструктивно. По итогам встречи главы государств приняли совместное заявление. Обе страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право.

Путин и Болсонару выступили за создание многополярного миропорядка
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Наши страны выступают за формирование многополярного миропорядка с опорой на международное право при центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций. При этом мы твёрдо привержены принципам многосторонности, политико-дипломатического урегулирования конфликтов, — рассказал Путин.

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Президент РФ добавил, что между странами достигнута договорённость о развёртывании в Бразилии ещё двух станций по отслеживанию «космического мусора». РФ готова участвовать в сооружении новых энергоблоков АЭС в Бразилии, в том числе малых и плавучих.

Путин отметил, что в ходе визита в Москву Болсонару встретится с представителями бизнеса. В ближайшее время состоится заседание российско-бразильской комиссии высокого уровня с участием премьер-министра России Михаила Мишустина. Также Путин пригласил своего коллегу посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который состоится с 15 по 18 июня.

Кроме того, он выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за сильных дождей в Бразилии и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Болсонару назвал продуктивными переговоры с Путиным. Он отметил большой потенциал для сотрудничества России и Бразилии в области энергетики. По словам Болсонару, лидеры РФ и Бразилии придают большое значение развитию взаимодействия в сфере технологий.

Болсонару пригласил Путина посетить Бразилию с ответным визитом, президент РФ принял приглашение, даты визита будут согласованы.

Ранее вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау заявил, что власти США оказывали давление на Болсонару для отмены его визита в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что визит бразильского лидера позволит Путину «продемонстрировать, что он не изолирован».

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