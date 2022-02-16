Захарова назвала Минские соглашения безальтернативными

Минские соглашения в свете обращения Госдумы признать Донецкую и Луганскую народные республики являются безальтернативными. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования конфликта в Донбассе», — сказала она.
Захарова также напомнила, что Донецк и Луганск при подписании минского комплекса мер в 2015 году согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и проведения децентрализации страны.
«Мы убеждены, что при наличии политической воли Минские соглашения могут быть выполнены за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев», — отметила Захарова.
Она добавила, что Россия «активно поддерживает и содействует этому, выступая посредником в контактной группе».
Ранее обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Россия сделает все для решения проблем Донбасса, но только с оглядкой на Минские соглашения.