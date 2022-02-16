«На этом украинском кейсе многие пытаются "проехать", пытаются его поэксплуатировать. Эрдоган здесь не единственный желающий. Новый премьер-министр Израиля
Нафтали Беннет тоже предлагал свою площадку - встречу в Иерусалиме
. Потом (президент Франции
Эммануэль) Макрон приезжал на прошлой неделе, тоже пытался изображать из себя миротворца. (Президент РФ Владимир) Путин одинаково популярен что в Турции, что, скажем, во Франции. На этой ниве пытаются набрать себе очков. У Эрдогана же выборы на носу. И выборы очень тяжелые для его партии и для него лично - Турция находится в серьезном внутриполитическом и экономическом кризисе. Но Эрдоган хотел бы эти выборы выиграть, а статус человека, который договорился с самим Путиным, по его мнению, может ему предоставить такую возможность. То же самое можно сказать про Беннета и Макрона. Это их желания, их "хотелки". Но в этом и заключается искусство возможного для политика - использовать такие обстоятельства и инструменты для решения тех или иных своих собственных задач. Думаю, для подобных встреч России никакие посредники не нужны, соответственно, какие-то нейтральные площадки тоже. Мне кажется, что если (президент Украины Владимир) Зеленский и усидит в своем кресле в ближайшее время, то проблемы встретиться и обсудить текущее положение вещей с российским президентом не будет. Единственное, что Россия не готова обсуждать с Зеленским - это статус российского Крыма. Этот вопрос для нас закрыт. Все остальное вполне в повестке, несмотря на всю ту истерику, которую сегодня раздули вокруг Украины этой "химерой российского вторжения"... Если такой диалог Украине необходим, а он, конечно, необходим при условии того, что Украина вернется к выполнению Минских соглашений, о чем сегодня все говорят в России, во Франции, в Германии и США, то я не вижу проблемы в том, чтобы помочь Зеленскому приехать в Москву, пообщаться с Путиным».