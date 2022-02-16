Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал предложение президента Турции Тайипа Эрдогана провести трехстороннюю встречу президентов Турции, России и Украины в Анкаре или Стамбуле .

Ранее Эрдоган заявил, что проведение встречи Путина и Зеленского в Турции будет возможно, если российский лидер даст положительный ответ на соответствующее предложение. По его словам, Зеленский позитивно отнесся к идее трехсторонних переговоров.