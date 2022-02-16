Путин пригласил бразильский бизнес принять участие в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил представителей бразильского бизнеса принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом глава государства заявил после проведения российско-бразильских переговоров на высшем уровне. Мероприятие пройдет в городе на Неве с 15 по 18 июня, сообщает РИА «Новости».
«Ждем, что и в этом году, в юбилейном 25-м форуме, который пройдет 15-18 июня, примет участие солидная делегация бразильских политиков, бизнесменов и общественных деятелей», – сказал Путин.
Российский лидер добавил, что Бразилия традиционно широко представлена на Петербургском экономическом форуме, а в прошлом году президент Бразилии по видеосвязи обратился с приветственной речью к участникам пленарного заседания.
Владимир Путин выразил признательность бразильской стороне за такое внимание к проводимому в Санкт-Петербурге мероприятию.
Ранее президент РФ заявил, что Россия и Бразилия поддерживают многополярность, которая опирается на международное право. При этом страны твердо привержены принципам многосторонности и политико-дипломатического урегулирования конфликтов.