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29 минут назад

Пользователи "Рамблера" сочли невозможным улучшение отношений между РФ и США

Мария Иванова

Большинство участников опроса, проведенного "Рамблером", считают, что улучшение отношений между Россией и США невозможно. Такой ответ дали 60%, или 1379 респондентов.

Пользователи "Рамблера" сочли невозможным улучшение отношений между РФ и США
Фото: Михаил Метцель/ТАССМихаил Метцель/ТАСС

Тридцать четыре процента (768 человек) полагают, что потепление в двусторонних отношениях возможно, и обе стороны должны постараться найти компромисс. Шесть процентов (145 опрошенных) затруднились с ответом.

Участники голосования отвечали на вопрос "Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и США?" Голосование проводилось на сайте 16 февраля. В нем приняли участие 2292 человека.

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