Пользователи "Рамблера" сочли невозможным улучшение отношений между РФ и США

Большинство участников опроса, проведенного "Рамблером", считают, что улучшение отношений между Россией и США невозможно. Такой ответ дали 60%, или 1379 респондентов.

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Тридцать четыре процента (768 человек) полагают, что потепление в двусторонних отношениях возможно, и обе стороны должны постараться найти компромисс. Шесть процентов (145 опрошенных) затруднились с ответом.