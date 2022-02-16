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1 час назад

В Киеве пообещали Путину коньяк за признание ДНР и ЛНР

Мария Иванова

Экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что подарит главе РФ Владимиру Путину коньяк, если Россия признает ДНР и ЛНР. Интервью Арестовича опубликовали на YouTube.

В Киеве пообещали Путину коньяк за признание ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хочу говорить это вслух, потому что вдруг они передумают, но я держу скрещенными пальцы и Путину пошлю бутылку коньяка лично, если он признает», - заявил Арестович.

Он назвал это лучшим выходом для Украины, так как страна в таком случае «сбросит с себя удавку Минских соглашений, которые невыполнимы».

Арестович добавил, что минские соглашения можно было бы выполнить при соблюдении ряда условий, в том числе «украинской трактовки - прежде всего обеспечиваем безопасность, контроль над границей, потом выборы».

Госдума 15 февраля проголосовала за немедленное обращение к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости ДНР и ЛНР. В одобренном депутатами документе подчеркивается, что это позволит гарантировать безопасность жителей Донбасса.

После переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем Путин заявил, что будет исходить из того, что Россия должна «все сделать для решения проблем Донбасса».

«Но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений», - подчеркнул президент России.

Шольц отмечал, что признание ДНР и ЛНР стало бы «политической катастрофой» и поставило бы крест на минских соглашениях.

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