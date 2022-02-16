Собчак восхитилась политикой Путина

Телеведущая Ксения Собчак констатировала, что президент России Владимир Путин показал себя зрелым и адекватным политиком в ситуации с истерикой западных СМИ по поводу «вторжения на Украину». Такое мнение она высказала в своем аккаунте в Instagram.

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«Вынуждена признать, что на фоне этого кризиса, вот этой реальной истерии в американских газетах, заявлений Байдена («Война точно 16-го»), Зеленского («Война? Так давайте вывесим флаги и наденем ленточки!»), Путин выглядел зрелым, адекватным политиком», - написала Собчак.

Она призвала запомнить все источники, которые публиковали фейковые новости, отметив, что ей стыдно за Finacial Times.

«Главный вывод для умного наблюдателя: СМИ остались четвертой властью. Но теперь эта власть держится на фейках и истерии», - констатировала она.

С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном «вторжении» России на Украину. Западные издания называли 16 февраля днем начала военного конфликта. Так, анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на фоне слухов о российском вторжении заявил о том, что сделал 16 февраля национальным праздником — Днем единения страны. Он призвал украинцев в этот день «вывесить национальные флаги, надеть сине-желтые ленты и показать всему миру свое единство».