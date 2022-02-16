Политолог: Минские соглашения себя исчерпали

«В мире очень много стран, которые так живут десятилетиями – к примеру, ФРГ или Канада. Когда люди понимают, что на их идентичность никто не покушается, что вне зависимости от того, на каком языке они говорят и к какой религиозной конфессии относятся, они все равно будут под защитой государства - на самом деле, это мощный фактор. Но, к сожалению, Киев решил - не хотите по нашему, мы вас будем убивать. Сегодня же все зашло слишком далеко. А потому, сейчас тот минимум, который может сделать Россия – это признать независимость Донецкой и Луганской Народный Республик».