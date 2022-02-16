Политолог: Минские соглашения себя исчерпали

Комментируя обращение к президенту о признании ДНР и ЛНР, принятое накануне Госдумой, российский политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева отмечает, что «случайно» такие вещи в России не делаются.
«Вся ситуация подсказывает, что Владимир Путин в курсе, а вся медийная кампания – это просто подготовка к подписанию документа президентом», - указывает собеседник «Свободной прессы».
Наталья Макеева отмечает, что в апреле исполнится восемь лет с того момента, когда киевская хунта начала, так называемую, антитеррористическую операцию (АТО) против жителей Донбасса.
«Изначально жители Донецкой и Луганской областей просили о федерализации. Если переводить с улично-митингового на доступный язык, люди говорили: вы на майдане поскакали – дайте теперь нам жить, как мы привыкли. Чтобы мы говорили и издавали газеты на русском языке, чтобы мы праздновали наши праздники – поздравляли ветеранов, ходили с Бессмертным полком, носили георгиевскую ленточку. То есть, мы будем в составе государства Украины, но у нас будет автономность», - напоминает она.
По признанию замдиректора Центра геополитических экспертиз, по большому счету это вполне нормальные требования:
«В мире очень много стран, которые так живут десятилетиями – к примеру, ФРГ или Канада. Когда люди понимают, что на их идентичность никто не покушается, что вне зависимости от того, на каком языке они говорят и к какой религиозной конфессии относятся, они все равно будут под защитой государства - на самом деле, это мощный фактор. Но, к сожалению, Киев решил - не хотите по нашему, мы вас будем убивать. Сегодня же все зашло слишком далеко. А потому, сейчас тот минимум, который может сделать Россия – это признать независимость Донецкой и Луганской Народный Республик».
Наталья Макеева соглашается с мнением многих экспертов, что признание независимости самопровозглашенных республик станет выходом России из минских соглашений.
«Но не надо забывать, что Минские соглашения себя исчерпали, причем не по вине нашей страны. Россия как мантру твердила: “Минску нет альтернативы”, умоляя Киев прислушаться к голосу разума и начать их исполнять. Теперь же поставлена точка. С “Минском” пора заканчивать. Понятно, что “Минск” не работает - обстрелы продолжаются, война не прекращается, а Киев совершенно не договороспособен», - предупреждает политолог.
Она напомнила, что после признания Крыма в 2014 году уровень легитимности российской власти, уровень ее поддержки в народе был запредельный.
«И если сейчас Россия признает независимость ДНР и ЛНР, если с республиками будут налаживаться экономические, политические, да и просто человеческие отношения, я уверена, что большинство россиян будут выражать руководству страны полную поддержку, потому, что это долгожданное решение, которое затянулось на восемь лет», - подчеркивает Наталья Макеева.