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40 минут назад

В Госдуме занялись вопросами трудовых мигрантов

Национальная Служба Новостейиещё 1

Два комитета Государственной Думы будут изучать все вопросы, связанные с проблемами трудовых мигрантов в России. Такое поручение дал спикер Вячеслав Володин. Об этом он сообщил в среду во время заседания в рамках правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Председатель Госдумы уточнил, что имеет в виду комитеты по труду и по экономической политике. По его словам, курировать этот вопрос будет первый вице-спикер палаты Александр Жуков.

Хуснуллин, в свою очередь, обратил внимание законодателей на то, что это достаточно тонкий вопрос и требует тщательной проработки с учетом всех экономических последствий.

«Мигрант сегодня работает на 50% больше россиянина, а получает на 30% меньше», - подчеркнул вице-премьер.

Он также призвал парламентариев принять такое законодательство, которое позволит обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией.

Ранее депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН заявил, что на данный момент необходимо самостоятельно выращивать трудовые резервы и повышать качество трудовых потоков.

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