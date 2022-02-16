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46 минут назад

Путин дал Грефу новый статус

Ura.Ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин назначил главу Сбербанка Германа Грефа своим спецпредставителем по вопросам продвижения заявки России на право проведения выставки Expo-2030 в Москве. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин дал Грефу новый статус
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Назначить Грефа Германа Оскаровича специальным представителем Президента Российской Федерации (на общественных началах) по вопросам продвижения заявки Российской Федерации на право проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки „ЭКСПО-2030“ в городе Москва. Настоящее распоряжение выступает в силу со дня его подписания», — сообщается в документе.

Ранее Москву выдвинули в качестве кандидата на право проведения Expo-2030. Среди конкурентов России — Южная Корея, Саудовская Аравия, Италия. Премьер-министр Михаил Мишустин выразил надежду что выставка состоится именно в Москве. По его словам, столица готова к проведению мероприятия. В 2019 году среди мест для проведения Expo-2030 также рассматривали Екатеринбург, однако власти так официально и не объявили подготовку к всемирной выставке.

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