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56 минут назад

Лавров обвинил Запад в воровстве идей России

Ura.Ru

Запад выдал за свои предложения по безопасности те инициативы, которые ранее были выдвинуты Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Бразилии Карлусом Альберту Франсой. По его словам, ранее Запад отклонил эти идеи.

Лавров обвинил Запад в воровстве идей России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ.

Министр сообщил, что Россия готова к диалогу, предложенному Западом. Однако Москва не намерена действовать в ущерб своим принципиальным требованиям, включая нерасширение НАТО на восток, подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ уведомил президента РФ Владимир Путина о том, что США и НАТО не согласились на предложения России по гарантиям безопасности. В частности, альянс дал отрицательный ответ по вопросу нерасширения НАТО. Лавров подчеркнул, что такой ответ не может удовлетворить Москву.

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