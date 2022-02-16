Лавров обвинил Запад в воровстве идей России

«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал. Теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, Запад вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», — заявил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте МИД РФ.