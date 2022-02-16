В обращении президента США к россиянам нет ничего предосудительного, но его речь импонировала бы еще больше, если бы Джо Байдена призвал украинцев не стрелять друг в друга. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден в ходе своего обращения по поводу ситуации вокруг Украины заявил, что Вашингтон не намерен дестабилизировать ситуацию в России, и что россияне американцам «не враги». При этом он подчеркнул, что угроза нападения России на Украину «остается весьма вероятной», и США готовы «решительно отреагировать» в случае российского вторжения.

Комментируя это заявление, в Кремле заметили, что можно только приветствовать, что лидер одной из крупнейших стран мира «действительно думает о российском народе».

«Конечно, мы бы предпочли, правда, не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы что-то там совершим, чего мы не собираемся совершать, и эти угрозы, повторяемые как мантра, на ежедневной основе, честно говоря, изрядно надоели. Поэтому если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это бы больше импонировало», - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также выразил уверенность, что речь Байдена была бы еще лучше, если бы он обратился и к украинскому народу с призывом не стрелять друг в друга.

«Вот это было бы очень здорово», - заверил официальный представитель Кремля.