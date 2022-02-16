Лавров: «Запад выдал инициативы России за свои»

Москва подробно рассказала Бразилии о шагах по гарантиям безопасности, предпринимаемых в диалоге с США и НАТО. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим бразильским коллегой Карлусом Альберту Франку Франсой, которые прошли в рамках консультаций в формате «2+2».
При этом Лавров подчеркнул, что выдвинутые российской стороной предложения в сфере безопасности, Запад выдал за свои инициативы.
«Это не столько предложения Запада, сколько предложения России, которые Запад последние два-три года получал и последовательно отвергал, но теперь, когда мы обострили проблему безопасности в Европе, вынужден был согласиться и даже преподнес их как свои инициативы», - приводит слова Лаврова ТАСС.
Министр подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Западом, но не в ущерб своим основным требованиям. В частности, речь идет о нерасширении НАТО на восток.
«Мы считаем это позитивным шагом и будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснения принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток, искать другие пути обеспечения безопасности всех стран Евроатлантики, и об этом президент [РФ Владимир Путин] на своих пресс-конференциях подробно говорил», - сказал Лавров.