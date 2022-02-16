Лавров: «Запад выдал инициативы России за свои»

«Мы считаем это позитивным шагом и будем готовы к такому диалогу, но ни в коем случае не в ущерб прояснения принципиальных вопросов нашей позиции, которые касаются необходимости пресечь безоглядное продвижение НАТО на восток, искать другие пути обеспечения безопасности всех стран Евроатлантики, и об этом президент [РФ Владимир Путин] на своих пресс-конференциях подробно говорил», - сказал Лавров.