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1 час назад

В Кремле попросили Байдена после россиян обратиться к украинцам

Ura.Ru

В Кремле попросили президента США Джо Байдена после россиян обратиться к украинскому народу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, России бы больше импонировало, если бы американский лидер обратился к украинцам с просьбой «не стрелять друг в друга никогда».

«Можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, думает о российском народе. Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли слушать не разные угрозы, что с нами будет. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, российскому народу это бы больше импонировало. И еще больше импонировало бы, если бы президент США обратился к украинскому народу и призвал его не стрелять друг в друга никогда», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Ранее в специальном обращении Байден заявил, что действия США не направлены против граждан России. Он отметил, что не верит в то, что россияне «хотят кровавой и разрушительной войны» против Украины, и вспомнил времена Великой Отечественной войны, когда американские и русские солдаты сражались «бок о бок».

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