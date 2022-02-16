«Можно приветствовать, что президент США, одной из крупнейших стран мира, думает о российском народе. Это должно нам импонировать. Конечно, мы бы предпочли слушать не разные угрозы, что с нами будет. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, российскому народу это бы больше импонировало. И еще больше импонировало бы, если бы президент США обратился к украинскому народу и призвал его не стрелять друг в друга никогда», — сказал Песков в ходе конференц-колла.