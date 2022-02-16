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32 минуты назад

"Спали спокойно": в Кремле рассказали о ночи "вторжения" на Украину

Елена Прошина

В Кремле никак не корректируют работу из-за сообщений западных СМИ о "вторжениях" России на территорию Украины. Минувшая ночь прошла в штатном режиме, спокойно спали, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Спали спокойно": в Кремле рассказали о ночи "вторжения" на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме. Как и положено. Спокойно спали. Утром также спокойно и по-деловому приступили к рабочему дню", - сказал он.

Так он ответил на вопрос, была ли как-то этой ночью скорректирована работа Администрации президента после новостей, которые публиковали в западной прессе.

Вместе с тем пресс-секретарь прокомментировал вопрос о том, не было ли каких-либо контактов с иностранными государствами этой ночью или утром.

"По ночам не имеем обыкновения вступать в контакты с иностранными государствами", - заявил Песков.

Ранее британские таблоиды Sun и Mirror написали, что, несмотря на сообщения Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды, 16 февраля. Как утверждалось в Sun, это время является "наиболее вероятным" и что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тысяч военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей. Утром в среду Sun отредактировал на сайте свою статью, слова о точном времени "вторжения на Украину" авторы заменили на то, что оно может начаться "в любое время".

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