Кремль ответил на обращение Байдена к россиянам

Слова президента США Джо Байдена о том, что россияне не враги, можно приветствовать. Так на его обращение ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Однако, по словам пресс-секретаря главы государства, российскому народу больше импонировало бы выступление американского лидера без угроз в адрес России.

Песков отметил, что эти угрозы звучат как мантры. «Они уже изрядно надоели», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что речь президента США еще больше импонировала бы, если бы Байден обратился также к украинскому народу и призвал его никогда не стрелять друг в друга.