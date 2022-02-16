Захарова призвала западные СМИ огласить «график вторжений» России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к западным СМИ с просьбой «огласить график вторжений» на предстоящий год, так как хотела бы спланировать свой отпуск. Об этом она написала она в своем Telegram-канале.

«Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии: Bloomberg, The New York Times, The Sun и т.д. - огласите график наших «вторжений» на предстоящий год, хотелось бы спланировать отпуск», - написала Мария Захарова.

С ноября 2021 года в СМИ появляются слухи о возможном военном конфликте России и Украины. Западные издания называли 16 февраля днем начала конфликта. В частности, анонимный источник Politico утверждал, что эту дату упомянул президент США Джо Байден, предупреждая своих коллег по НАТО и ЕС.